Terrorismo, tunisina istigava alla “guerra santa»: arrestata a Latina 35enne che fa propaganda alla Jihad

Un arresto a Latina per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. In manette, dopo un'indagine della Digos e del Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Dcpp/Ucigos coordinata dalla Procura di Roma, è finita una cittadina tunisina di 35 anni.

L'attività di investigazione è partita dopo la segnalazione di un profilo Telegram attivo nella propaganda dell'autoproclamato stato islamico e ha portato all'individuazione della donna residente nel capoluogo pontino. Le intercettazioni hanno documentato come la cittadina straniera, attraverso il suo account, rivolgesse inviti a utenti di gruppi attivi nel web riconducibili allo stato islamico a compiere attentati, con indicazioni dettagliate sulle possibili modalità di esecuzione e anche istruzioni per la fabbricazione di espolosivi. Sono stati inoltre sequestrati diversi dispositivi telefonici e informatici.

