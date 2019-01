Ancora paura a Terracina, cede l'asfalto in viale Europa e una macchina finisce nella buca

Ultimo aggiornamento: 11:28

Un'altra brutta sorpresa per gli utenti della viabilità terracinese: poco fa una macchina è finita con una delle ruote anteriori in una buca che si è aperta in viale Europa, all'altezza dell'incrocio con via Sicilia, rimanendo praticamente in bilico su di un lato. Alla guida del mezzo c'era una donna che, a parte un comprensibile spavento, non ha riportato conseguenze. Ancora da capire se la buca sull'asfalto c'era già e all'improvviso si è ulteriormente allargata, oppure se si è aperta proprio nel momento in cui la macchina è passata. Sembra, però, che a "scavare" la strada sia stata una grande quantità di acqua fuoriuscita da una tubatura.Sul posto i tecnici di Acqualatina e la polizia. «Problema di giornata. A causa di Una grossa perdita idrica ha ceduto la strada su viale Europa altezza via Sicilia. Sta intervenendo Acqualatina.Strada interrotta. Come tutti i giorni siamo al fronte» il post su Facebook dell'assessore ai Lavori Pubblici Luca Caringi.