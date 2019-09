Terracina, incidente in pieno centro: grave un ciclista

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle ore 9 a Terracina, in pieno centro, all'altezza dell'incrocio tra via Tripoli e via Cavour. A scontrarsi per cause in fase di accertamento una Fiat e un ciclista amatoriale che ha riportato un trauma facciale. Sul posto diverse ambulanze per assicurare i primi soccorsi, poi il trasferimento a Roma a bordo dell'eliambulanza. Per i rilievi sono a lavoro i Vigili Urbani di Terracina. © RIPRODUZIONE RISERVATA