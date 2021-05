Tennis, il Ct Gaeta ricevuto in Comune prima dell'esordio casalingo in B1

Stamane la squadra del CT Gaeta, unica pontina presente al campionato nazionale di serie B1, è stata ricevuta nell'aula consiliare dal sindaco Cosmo Mitrano e dal delegato allo sport Gigi Ridolfi. Tanta emozione sui volti dei giocatori capitanati dal maestro Attilio Rubino e dal presidente Antonio Spicciariello: il patron ha donato la maglia ufficiale al primo cittadino. Dopo lo scoppiettante 6-0 rifilato all'esordio in Sardegna al Tennis Sassari, i biancorossi (quinto anno di fila tra i cadetti), ospiteranno alle 10 sui courts in terra rossa di via Annunziata il CT Verona Scaligero, seconda forza del girone 4 a quota 4 (3-3 in trasferta con i savonesi del Tc Ligure e vittoria per 5-1 sulla Torres) a due lunghezze di distacco dalla capolista Albinea, di Reggio Emilia, che è a punteggio pieno. Per i gaetani è un confronto chiave per valutare le velleità in proiezione play-off dove si qualificheranno le prime tre del raggruppamento.

In campo oltre all'ex azzurro numero 27 del ranking Atp, Potito Starace - protagonista anche nella serie A di Padel con i capitolini del Due Ponti A - c'è lo spagnolo Roberto Ortego Olmeda (categoria 2.1), gli ex 500 Bogdan-Ionut Apostol (romeno) e Marco Viola oltre ai tre giovani della "cantera": Raffaele Mancini, Lorenzo Rubino (figlio d'arte) e l'itrano Mattia Petrillo, fratello della campionessa italiana giovanile Greta. «Siamo il quinto circolo del Lazio tra gli agonisti ed è una belle sodidsfazione visto che siamo arrivati dalla D - commenta il numero 1 Spicciariello - La B1 quest'anno è molto competitiva, ci sono compagini attrezzate con giocatori di spessore, ma dal canto nostro abbiamo un team che può far sognare».

