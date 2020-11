Una Stella Michelin per Acqua Pazza di Ponza ed Essenza di Terracina

Una conferma e una novità: due ristoranti della provincia di Latina hanno ottenuto questa mattina una Stella Michelin. La conferma è quella di Gino Pesce, titolare dell'Acqua Pazza, notissimo e celebratissimo ristorante di Ponza. La novitàinvece è quella di Simone Nardoni: il giovane chef ha coronato il suo sogno con il suo ristorante Essenza a Terracina. «Per provarci basta un fucile che funzioni e un buon motore fuoribordo, per riuscirci serve qualcosa in più: ostinazione ma sopratutto coraggio. 𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗶𝗻 [⭐]. Siamo felici. Ringraziamo tutte le persone che ci stanno scrivendo. Ci prendiamo un momento per viverci questa emozione grandissima» così Nardoni ha dato la notizia con un post su Fb.

Per Gino Pesce è una super conferma: il locale aperto nel 1989 ha una Stella Michelin dal 2006. Dal 2020 ha una nuova location. Per Nardoni invece è la prima volta: il giovanissimo chef aveva lasciato Pontina proprio per puntare a questo traguardo con il locale a Terracina.

