I carabinieri attivano le stazioni mobili nelle zone della Movida

Arrivano le stazioni mobili del carabinieri in provincia di Latina. Il Comando Provinciale ha predisposto, in modo itinerante, l’impiego di presidi temporanei nei punti nevralgici delle città del sud pontino, soprattutto quelli di maggiore ritrovo dei giovani. Si parte dal centro di Gaeta, per poi interessare le altre località della provincia.

«Il Presidio - spiegano i carabineri in una nota - garantirà un maggiore contributo alle unità già presenti e operanti sul territorio laziale, e avrà il compito di fornire informazioni utili all’attività dell’Arma o di ricevere segnalazioni di eventuali reati o la presenza di persone sospette. Le Stazioni Mobili, infatti, sono allestite e organizzate per acquisire sul posto ogni tipo di segnalazione o di denuncia riguardanti persone o fatti sospetti e che possono costituire una minaccia per la sicurezza e il mantenimento della legalità.

La possibilità offerta al cittadino di effettuare una denuncia sul posto, senza doversi recare in una Caserma dell’Arma, oltre a dare una risposta pronta ed efficace a chi ne ha bisogno, ottimizza e migliora la qualità del servizio offerto dalla Benemerita, consentendo ai militari dell’Arma sia l’immediatezza nell’intervento sia una più efficace attività di prevenzione.

Tale iniziativa, in particolare, si prefigge di rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini, in particolar modo nei fine settimana e in due fasce orarie: quella serale, che vede una maggiore presenza di famiglie, e quella notturna durante la quale si registra il fenomeno c.d. della movida. Il gradimento della popolazione è stato immediato. Infatti, nel corso dell’attività, numerosi sono stati gli apprezzamenti espressi dai cittadini, soprattutto dalle famiglie, che hanno dimostrato di gradire l’iniziativa».