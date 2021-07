Botte alla moglie, uomo arrestato dai carabinieri ad Aprilia

Giovedì 15 Luglio 2021, 17:56

Vessazioni continue, botte e maltrattamenti che andavano avanti da tre anni e ai quali i carabinieri di Aprilia hanno posto fine. Un uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, 40 anni, si è reso protagonista di più aggressioni nei confronti della moglie dal 2018 a oggi. Dopo che lei si è decisa a denunciarlo, le indagini hanno appurato come i maltrattamenti proseguissero e da qui è scattato l'arresto.