Stabilizzazioni in Comune, nessun danno erariale. Tutto archiviato per Zaccheo e i dirigenti

Non sono emersi «elementi idonei a comprovare la sussistenza di irregolarità o condotta antidoverosa». Sono le parole con le quali la Corte dei Conti ha archiviato il procedimento per danno erariale nei confronti dell’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, l’allora segretario generale Mario Taglialatela, i responsabili del servizio Personale e Sviluppo all’epoca dei fatti ovvero Emanuela Pacifico e Giuseppe Canoro.Venivano contestati danni per 650.000 euro, invece la magistratura contabile ha deciso che le procedure sono regolari. La vicenda risale al 2008.