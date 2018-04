Special Olympics: perfomance del formiano Balestrieri: oro e bronzo ai giochi regionali

di Andrea Gionti

Ancora grande risultati per il talentuoso formiano Riccardo Balestrieri. Ai Giochi regionali di atletica “Special Olympics” sulla pista di Fiano Romano, il ragazzo del sud pontino ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri con la prestazione cronometrica di 17”40 e il bronzo nel salto in lungo con la misura di 2,82. Riccardo, 29 anni, che si allena al Centro Coni “Bruno Zauli” di Formia con la società locale della Poligolfo, è allenato dal professor Fulvio Strudel. Il suo prossimo appuntamento sarà dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme, dove si terranno i Giochi Nazionali con la partecipazione di circa 3.000 atleti impegnati in ben 19 discipline.



Giovedì 19 Aprile 2018



