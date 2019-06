© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’atletica al bowling, al nuoto e prossimanente anche al tennis. Il formiano Riccardo Balestrieri è ormai diventato una vera e propria eccellenza degli sport. L’ultima sua performance l’ha regalata al “Play The Game” di nuoto che si sono conclusi nell’impianto della caserma della polizia di Roma, che ha radunato circa 260 atleti provenienti da Lazio, Umbria, Abruzzo e Toscana. Ricky ha difeso i colori del suo team “Chiamateci per Nome” ottenendo una splendida medaglia d’oro nei 50 delfino con il crono di 48”80 e l’altra di bronzo nei 50 stile libero con 39”50. Insieme a lui c’era anche Gianluca Tauro, un amico di Roma, che si è ben destreggiato in acqua centrando un terzo e un quarto posto. Dopo l’estate l’eclettico ragazzo di Formia si cimenterà nel tennis con i Giochi che si terranno nel mese di ottobre nel sud Italia. Sarà il debutto in un’altra disciplina a testimoniare la duttilità di un ragazzo che sta veramente compiendo dei progressi enormi anche grazie al sostegno della famiglia che gli è sempre vicina in qualsiasi momento, degli amici e degli altri suoi “colleghi” di gara. Ora si gode il suo meritato periodo di relax e, se anche la danza sportiva verrà inserita nei Giochi, sarà una bella novità per tanti ragazzi che potranno unirsi a Riccardo ed entrare nel mondo dello sport di Special Olympics, incominciando da un divertimento per poi provare gli altri sport. A fine maggio il 30enne formiano si mise in bella evidenza allo stadio “Raul Guidobaldi" di Rieti salendo sul gradino più alto del podio nei 100 metri e centrando l’argento nel salto in lungo.