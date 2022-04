Sindacati in lutto per la morte di Raffaele Piccoli, presidente Iscos Latina

La Cisl e la Cgil di Latina sono in lutto per l'improvvisa scomparsa di Raffaele Piccoli, presidente di Iscos Cisl Latina e fratello di Salvatore storico sindacalista Cgil. Raffaele Piccoli è venuto a mancare ieri mattina lasciando un grande vuoto e un profondo turbamento. L'Iscos è una organizzazione non governativa nata nel 1983 dall'esperienza della Cisl per promuovere azioni e progetti di cooperazione internazionale, secondo i principi della solidarietà, della giustizia sociale, della dignità dell'uomo e della pace. «E’ stato un amico ed una persona disponibile ed altruista - commenta Roberto Cecere, segretario generale della Cisl di Latina - Il suo modo di far sindacato era quello di un Cislino di razza. Si è contraddistinto per le sue qualità di sindacalista attento, oculato e che ha saputo negli anni, trasmettere a tutti noi la sua passione».

Piccoli era una figura sempre presente nella vita dell'organizzazione, sempre pronto a mettere a servizio la sua esperienza nei tanti eventi che la Cisl di Latina ha messo in campo in questi anni sul territorio. «Il Presidente dell'Iscos Cisl Latina Raffaele Piccoli, ha incarnato perfettamente i valori della famiglia Cisl, ovvero dare priorità alla difesa della libertà sindacale e dei diritti umani, contrasto alla povertà e alle discriminazioni, dando sostegno concreto a tutta la comunità» dicono dal sindacato. «Lo ha fatto con rigore ed onestà intellettuale, mettendo al primo posto l'intento di unire e mai di dividere le persone».

«Lo ricorderemo come un esempio da prendere a riferimento per i giovani che si avvicinano alla nostra organizzazione - dice Cecere - sottolineando la sua dedizione e militanza. Mille volte grazie a nome di tutta la Cisl di Latina per il tempo e la passione che ha dedicato ai nostri ideali».