Si schianta con un furgone lungo il tratto urbano della Pontina a Latina: 60enne ricoverato al Goretti

Un sessantenne si è schiantato questa mattina nel tratto urbano della Pontina, probabilmente in seguito a un malore. E' accaduto intorno alle 10 di oggi. L'uomo viaggiava a bordo di un furgone sulla 148 in direzione Terracina: nel tratto che attraversa Latina è uscito dalla statale all'altezza di via Paganini ma l'automezzo ha sbandato è finito con le ruote sull'erba e si è schinatnato sul muro di recinzione di una attività. L'impatto è stato violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Le ferite non erano gravi ma l'uomo era privo di conoscenza. Sul posto è atterrata anche una eliambulanza, ma poi si è deciso di traferire il ferito al Goretti in ambulanza. Non è chiaro se lo schianto sia stato originato da un malore. Il traffico sulla Pontina ha subito dei rallentamenti ma la situazione è già tornata alla normalità.