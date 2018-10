Si cercano figuranti per il nuovo film di Bellocchio, casting a Latina

Casting per il filmi di Marco Bellocchio "Il traditore". L'appuntamento è presso la Latina film commission, in via Monti Lepini (struttura dell'Expo) martedì 23 ottobre dalle 9,30 alle 16. Si cercano figuranti per il nuovo prodotto della Kavak Film.



Coloro che desiderano accedere al casting devono essere disponibili a lavorare il 1 e 2 Novembre (entrambi i giorni), le donne non devono avere tatuaggi e pearcing evidenti, né ricostruzioni unghie o sopracciglia tatuate. Gli uomini non possono presentarsi se hanno doppi tagli, tatuaggi e pearcing evidenti, sopracciglia rimaneggiate. Per tutti l'età compresa è tra i 25 e i 70 anni, serve la residenza o domicilio nel Comune di Latina e non essere dipendenti di pubblica amministrazione.