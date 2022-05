Da Aprilia al red carpet di Cannes: Gabriel Montesi nel nuovo film di Bellocchio su Aldo Moro

Un altro red carpet per l’attore Gabriel Montesi, 29 anni di Aprilia, in questo momento ospite della 75esima edizione del Festival di Cannes 2022 con il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Il festival del cinema, iniziato ieri 17 maggio con la sfilata dei primi vip, ha in programma 12 giorni intensi di proiezioni e premiazioni, 21 film in concorso che si contenderanno la Palma d’Oro, tante stelle del cinema, registi e professionisti del settore da tutto il mondo.

Tra questi ci sarà, fuori concorso, il regista italiano Marco Bellocchio che presenta al pubblico Esterno Notte, il suo ultimo film sul rapimento Moro, questa volta dando voce ai protagonisti, da Cossiga, a Papa Paolo VI, alla moglie di Moro, Eleonora. Il film, non in gara, è inserito nella sezione Cannes Première e sarà nelle sale cinematografiche d’Italia in due parti, la prima da oggi 18 maggio e la seconda dal 9 giugno. Poi in autunno lo vedremo in formato miniserie da 6 puntate su Rai1.

Nel film di Bellocchio il giovane attore di Aprilia Gabriel Montesi veste i panni del brigatista Valerio Morucci, recitando accanto a nomi enormi del cinema italiano, come Margherita Buy (nel ruolo della moglie Eleonora), Fabrizio Gifuni (che interpreta Aldo Moro), Toni Servillo (nelle vesti di Paolo VI). Quella di Gabriel Montesi è una carriera cinematografica in ascesa, uno dei volti più attuali e richiesti del cinema italiano. Non è la prima volta per lui su un red carpet: nel 2020 infatti era stato ospite del Festival del Cinema di Berlino con Favolacce, film dei Fratelli d’Innocenzo (che vinse inoltre l’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura, ndr). Il talentuoso Gabriel Montesi ha interpretato diversi e importanti ruoli sia al cinema che in tv: era infatti nel cast de Il primo re di Matteo Rovere, accanto al già noto Alessandro Borghi; ha interpretato Cnaeus nella serie tv Romulus, sempre di Rovere; ha prestato volto e voce per una apprezzata interpretazione del calciatore Antonio Cassano nella serie Speravo de morì prima dedicata a Francesco Totti; ha lavorato accanto ad Edoardo Pesce e Claudio Santamaria nella serie tv Sky Christian, conquistando sempre il favore di pubblico e critica. Di seguito la lista dei cinema dove poter vedere la prima parte di Esterno Notte a partire da oggi, in provincia di Latina: Gaeta all'Ariston, Latina al Corso e Oxer, Terracina al Multisala Rio.