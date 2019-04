Si avvicina troppo alla stufa e si ustiona gambe e genitali: grave un uomo di Lenola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente domestico questo pomeriggio a Lenola dove un uomo di 95 anni ha riportato gravissime ustioni agli arti inferiori e ai genitali.L'anziano, poco dopo le 17, si stava scaldando accanto alla stufa, nella sua abitazione di via Lago, quando il pantalone che indossava ha preso fuoco.Alcuni familiari gli hanno prestato soccorso ma le ustioni erano già estese a buona parte del corpo. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118 di Fondi e di un'auto medica arrivata da Terracina il cui personale, analizzata la situazione, ha deciso di allertare l'eliambulanza. Dopo le prime cure prestate da medici e infermieri, il 95enne è stato quindi trasferito d'urgenza al Sant'Eugenio di Roma.Complicatissimo il quadro clinico non solo per la gravità dell'incidente ma anche per l'età dell'uomo.Si parla infatti di ustioni su circa il 40 per cento del corpo, genitali compresi. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti in via Lago sia i carabinieri che la Municipale.