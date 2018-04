Il fidanzato mostra agli amici il loro video hot: la vendetta di Brenda, giovane architetto, è terribile

di Alessia Strinati

Lui mostra ai suoi amici un video hard che avevano girato privatamente e lei per vendicarsi gli taglia i genitali con delle cesoie da giardino. Brenda Barattini, architetto 26enne di Cordoba, in Argentina, è stata arrestata qualche mese fa dopo che è stata riconosciuta colpevole dell'aggressione avvenuta nel dicembre del 2017.



Il suo fidanzato, il 40enne Sergio Fernandez, stava dormendo quando Brenda nel sonno gli ha tagliato i genitali e poi ha sparso il sangue per tutto l'appartamento. «L'ho fatto per difendermi», ha scritto la donna su Facebook. Inizialmente la 26enne aveva detto di essere stata aggredita dal fidanzato e che aveva voluto difendersi da un tentativo di violenza sessuale, poi ha spiegato cosa era realmente accaduto. La giovane ha raccontato della diffusione del loro video a luci rosse, dicendo che quel gesto le aveva causato gravi disagi psicologici portandola a compiere un gesto così estremo.



Brenda si è comunque detta pentita del suo gesto, ma per il giudice non è stato sufficiente ed è arrivata la condanna. Il signor Fernandez si è sottoposto a diversi interventi e molti altri ne dovrà affrontare nella speranza di poter avere nuovamente una normale vita sessuale. Per la 26enne continua intanto il processo, il legale della vittima vuole provare la premeditazione dell'aggressione e se il magistrato dovesse credergli Brenda potrebbe essere condannata a 25 anni di carcere.





Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40



