Circa un migliaio di studenti di Sezze ritorneranno fra i banchi di scuola con qualche giorno di ritardo rispetto alla data prevista del 24 settembre. A disporlo, un’ordinanza del primo cittadino, Sergio Di Raimo, che, in seguito alla segnalazione di un caso di positività al covid-19 fra i dipendenti dell’istituto ISISS Pacifici e De Magistris, ha fissato l’inizio delle lezioni al prossimo 28 settembre.

“Vista la nota della dirigente dell’ISISS di Via Capuccini, che, a causa della carenza del personale necessario per l’igienizzazione dei locali, ha richiesto la proroga dell’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 al 28 settembre 2020. Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica - si legge nell’ordinanza - e, segnatamente, della recente ripresa della diffusione dei contagi da COVID-19, tale da imporre un’attenta analisi di tutte le componenti necessarie ad una riapertura dei plessi scolastici in assoluta sicurezza, si ordina il differimento dell’inizio delle attività al prossimo 28 settembre”.

La decisione, stando anche a quanto spiegato dalla dirigente scolastica dell’istituto, Anna Giorgi, sarebbe stata dettata dalla necessità di consentire ai colleghi entrati in contatto con la dipendente risultata positiva al Covid-19 di completare i 15 giorni di isolamento domiciliare previsti dal protocollo sanitario.

