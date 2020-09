© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bollettino drammatico quello di ieri diramato dalla Asl di Latina: in provincia è stato riscontrato un numero record di nuovi positivi al Covid, 39 residenti più due persone di fuori provincia. «Rispetto alla giornata di ieri - spiegava la Asl - si registrano 39 nuovi casi positivi, di cui 34 casi trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (16), di Cisterna di Latina (1), di Itri (2), di Latina (11), di Priverno (1), di Roccagorga (1), di Sabaudia(1), di Sezze (3) e di Terracina (3). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in provincia».La cosa drammatica è che il numero record non è prodotto dal cluster di Formia che è quello che più preoccupava la Asl, ma i numeri peggiori si registrano ad Aprilia e a Latina. La Asl conferma anche quanto già anticipato ieri, ovverio che «si è registrato il decesso di un paziente, residente nel Comune di Itri».Il numero complessivo dei contagiati in provincia sale così a 1060, di questi 582 sono guariti, mentre i decessi soo stati 41 (di cui 38 tra i residenti in provincia). Attualmente risultano positivi 440 persone, di questi 61 sono ricoverati tra Roma e Latina mentre gli altri 379 vengono curatia domicilio. Continua a crescere l'indice di prevalenza (ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti), arrivato oggi a 18,43.© RIPRODUZIONE RISERVATA