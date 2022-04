Serie C, il Catania escluso dal campionato. Salta la sfida del Latina al 'Massimino'

Proprio mentre i giocatori del Latina erano pronti a prendere posto sull'aereo che li avrebbe dovuti portare in Sicilia, è arrivata la notizia dell'esclusione del Catania dal campionato di Lega Pro. Il tentativo di salvare la stagione degli etenei è andato fallito, il Trbunale ha infatti dichiarato la cessazione dell'esercizio provvisorio del ramo d'azienda calcistico di pertinenza di Catania Calcio spa.

Non si disputerà quindi l'incontro inizialmente previsto allo stadio Massimino domani alle ore 14.30. A tutte le formazioni del girone C verranno tolti i punti conquistati durante la stagione contro i rossoazzurri, in questo modo i pontini scendono a quota 41 in virtù del successo maturato nel girone d'andata. Agli uomini di mister Di Donato rimarranno da giocare ancora due sfide, quelle con Monpoli in casa e Monterosi in trasferta.