Sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione. E' accaduto a Fondi, dove il commissariato di polizia ha arrestato una persona al termine di un'attività investigativa. Secondo le prime informazione l'uomo ha agito in concorso con un altro soggetto attualmente indagato in stato di libertà. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa in programma nella tarda mattinata di oggi.



