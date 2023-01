"Sentieri", anteprima del singolo della formiana Camilla Pandozzi

E' uscito ieri, in anteprima nazionale Sentieri, il nuovo singolo della giovanissima cantautrice formiana Camilla Pandozzi. La promessa pontina ha reso omaggio ad alcune bellezze del territorio come la Grotta della Janara, che si trova all'interno del Parco regionale Riviera di Ulisse, sul Monte di Gianola. Il video, patrocinato dalla Provincia di Latina, dal Comune di Formia e dallo stesso Ente Parco, nasce grazie alla collaborazione con l'autrice Cristina Picone, il suo braccio destro.

«Il brano spiega la Pandozzi - racconta delle difficoltà che chiunque incontra durante la propria vita per definire il proprio spazio interiore ed esteriore, a causa non solo di una realtà esterna che spesso è ostile, ma anche a causa delle proprie insicurezze. Tutte queste emozioni, sensazioni, paure abbiamo cercato di tradurle adattando ad un testo decisamente forte una musica che cerca di accompagnare l'ascoltatore all'interno del proprio percorso interiore».

Una carriera molto promettente per lei, che canta e suona il pianoforte già da tanti anni. «Ho ancora tanta strada davanti, devo studiare ancora tantissimo e sicuramente non finirò mai di farlo, ma ci credo con tutta me stessa e posso assicurare che non mi arrenderò».

Influenzata da celebri voci che ascolta quotidianamente (Adele, Lady Gaga, Alanis Morissette, Alicia Keys, Elisa e Giorgia), il pezzo Sentieri, che ha il supporto prezioso della vocal coach Serena Ottaviani e dell'arrangiatore Cosmo Masiello, rappresenta il terzo singolo che ha inciso dopo Specchio Riflesso e Strumenti. Vincitrice del primo premio cantautori del Velletri Summer Festival, è stata ammessa a frequentare l'accademia Spettacolo Italia di Roma. A febbraio parteciperà a Sanremo Discovery, concorso canoro riservato agli under14.