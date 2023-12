Incidente sulla Pontina, auto si ribalta: due giovani trasportati in ospedale

Sono stati trasportati in ospedale i due giovani che oggi pomeriggio, a bordo di una Kia Picanto, si sono ribaltati su di un lato sulla Pontina, all'altezza dello svincolo con via Albanese a Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, l'auto della coppia è venuta a scontrarsi con una Jeep Renegade sulla 148 Pontina, poco distante da borgo Piave.

L'uomo alla guida di quest'ultima è rimasto illeso, mentre i due giovani sono stati estratti dall'auto dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118, che con due diverse ambulanze li hanno trasportato in ospedale.

Forti i disagi sulla viabilità, gestita dagli agenti della polizia locale mentre un'altra pattuglia si occupava di effettuare i rilievi.