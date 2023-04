Scontro all’incrocio tra viale Kennedy e via Vespucci: 3 feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 23 di ieri sera all’incrocio tra viale Kennedy e via Vespucci dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, una Peugeot 107 con a bordo due ragazze si è scontrata al centro dell’intersezione tra le due strade con una Jeep Renegade guidata da un uomo.

Immediato l’intervento di due ambulanze del 118, i cui paramedici hanno trasportato i tre feriti in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto, oltre ad una Volante della Polizia, gli agenti di Polizia Stradale, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi.