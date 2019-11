Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto in località Tor Tre Ponti, a Latina.

I feriti erano alla guida delle rispettive auto che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. I conducenti sono stati trasportati dai mezzi dell'Ares 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" in codice rosso, il più grave.