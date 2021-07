La Regione approva nuove residenze sanitarie assistenziali a Sezze e Gaeta

Mercoledì 21 Luglio 2021, 09:07

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera del piano di investimenti in ambito sanitario per circa 70 milioni di euro, utilizzando gli utili di esercizio. Fra gli interventi previsti su tutto il territorio regionale, anche due nuove residenze sanitarie assistenziali pubbliche a Sezze e Gaeta, per un investimento pari a 6 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI LATINA Nuovo ospedale di Latina, la Asl affida lo studio di...

«Questo piano è particolarmente rilevante, poiché dà l’avvio a una serie di investimenti importantissimi per il nostro territorio. In particolare, la costituzione di due nuove Rsa pubbliche nel territorio della provincia di Latina a Sezze e Gaeta. Una corretta gestione del bilancio della sanità porta a nuovi investimenti, in questa maniera si agisce in un circolo virtuoso che porta solo beneficio ai cittadini» - ha detto l'assessore regionale alla salute, Alessio D'Amato.