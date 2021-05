Nuovo ospedale di Latina, la Asl affida lo studio di fattibilità

L'azienda sanitaria di Latina ha affidato il progetto di fattibilità per il nuovo ospedale del capoluogo. Con la delibera 551 del 2021 il manager Silvia Cavalli ha aggudicato - su proposta della Uoc Patrimonio tecnico e immobiliare - allo studio "Ottaviani e associati" di Roma l'incarico di redigere «lo studio di fattibilità del Nuovo ospedale di Latina» per un importo complessivo di 57 mila euro. Lo studio romano si è aggiudicato la gara a inviti con a un ribasso del 35% rispetto ai 70 mila euro che era stato fissato come base dalla Asl. Alla gara erano stati invitati venti studi professionali e avevano risposto in sette. La commissione di gara ha valutato le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico e la proposta dello studio Ottaviani ha ottenuto il massimo punteggio in entrambe (57,50 punti su un massimo di 70 per l'offerta tecnica, 20,54 punti per l'offerta economica su un massimo di 30), risultando prima con 78,04 punti. La seconda arrivata (la Lgsma) ne aveva ottenuti 61,35.

Entra così nel vivo l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale del capoluogo pontino per il quale è stata individuata un'area all'ingresso della città, a Borgo Piave.

