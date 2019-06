Un incendio è scoppiato questa mattina in via Vigna di Circe, all'altezza del civico 88. Ad andare a fuoco le sterpaglie che si trovano lungo la strada. Danneggiate anche 5 piante di sughero. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone ed abitazioni. Sul luogo, per domare le fiamme, sono intervenuti i volontari dell'ANC di Sabaudia. © RIPRODUZIONE RISERVATA