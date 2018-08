Sabaudia: si blocca il barcone sul lago, Madonna trainata dalla Guardia Costiera

di Ebe Pierini

Incidente di percorso oggi pomeriggio, a Sabaudia, durante la processione sul lago della Madonna in occasione della tradizionale festa patronale di ferragosto. Il barcone, che trasportava la statua e al bordo del quale si trovavano varie autorità cittadine tra le quali il sindaco Giada Gervasi, il parroco, don Massimo, il comandante della polizia locale ed una rappresentanza dei carabinieri e dei carabinieri forestali, si è improvvisamente fermato in mezzo al lago per via di un guasto al motore. A quel punto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Sabaudia, guidati dal comandante Salvatore Cavaliere il quale, per il rischio che il mezzo si ribaltasse, ha disposto che le persone che erano a bordo venissero trasbordate con altre imbarcazioni e gommoni. A piccoli gruppi quindi i presenti sono stati portati a terra da natanti intervenuti a supporto. Quando il barcone si è alleggerito, con la statua ancora a bordo, è stato trainato al pontile del belvedere dal gommone della Capitaneria di Porto e da altre imbarcazioni giunte per dare aiuto. Alla fine la Madonna è riuscita a sbarcare, nonostante la disavventura, tra gli applausi dei fedeli assiepati lungo le sponde del lago di Paola. Al termine della processione il parroco ha raccontato che proprio nei giorni scorsi una parrocchiana gli aveva raccontato di aver sognato che il barcone si sarebbe fermato durante la traversata. Sogno premonitore ed avventura a lieto fine.

Mercoledì 15 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA