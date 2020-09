E' deceduto l'uomo di Roccagorga che aveva tentato il suicidio ed era stato salvato da un giovane: donati gli organi

Ultimo aggiornamento: 09:54

E’ deceduto nella serata di ieri all'ospedale romano “San Camillo” l'uomo di 36 anni, di Roccagorga, che aveva tentato di togliersi la vita venerdì scorso. Si era chiuso nel garage della sua abitazione, le urla disperate della moglie avevano attirato l'attenzione di un giovanissimo operaio che lavora a poche centinaia di metri e che dopo aver sfondato la porta dell'autorimessa aveva soccorso l'uomo.Il 36enne è stato a lungo rianimato, dopo un lungo massaggio cardiaco eseguito per circa 40 minuti dal personale del 118, si è potuto procedere con il trasferimento in ospedale. A distanza di quattro giorni il quadro clinico si è aggravato e il giovane uomo ha cessato di vivere. I familiari, sulla scorta del desiderio espresso dal giovane, che faceva parte dell’Associazione donatori di organi, hanno dato il consenso all'espianto così da aiutare le tante persone in attesa di trapianto. Il tecnico è molto conosciuto a Roccagorga, tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, e nelle ore scorse sui social la speranza e le parole di incoraggiamento per una pronta ripresa. Purtroppo non è stato così, l'uomo non ce l'ha fatta.