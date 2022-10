Civita Castellana, muore a 63 anni, donati i suoi organi. E' il primo espianto dopo la pandemia in provincia di Viterbo

Una donna di 63 anni Civita Castellana muore per emorragia celebrale, donati gli organi. Si tratta del primo trapianto dopo l'emergenza Covid in provincia di Viterbo. Il prelievo multiorgano è stato eseguito all'ospedale Belcolle e servirà a salvare molte vite e alleviare le sofferenze di persone che attendono una donazione.

La donazione degli organi è stata possibile grazie alla sensibilità dei familiari e all'impegno dei medici di terapia intensiva che hanno condiviso il percorso che porta dal prelievo al trapianto. La direzione della Asl di Viterbo ha ringraziato i familiari della paziente e tutti i donatori che scelgono con il proprio sì di dare continuità alla vita in momenti tanto dolorosi.La donazione di organi costituisce il presupposto e il limite per offrire, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ai cittadini affetti da gravissima insufficienza d'organo e in lista di attesa di trapianto, un trattamento insostituibile ed efficace, anche nell'urgenza salvavita.

«Il prelievo - ha spiegato la dottoressa Teresa Riccini, coordinatore locale donazione organi tessuti della Asl Viterbo - è stato eseguito da più equipe chirurgiche, coordinate dal centro regionale trapianti. Più di sei persone hanno riacquistato una speranza di vita grazie al gesto di questa donatrice. Il trapianto è una terapia salvavita che nasce da un gesto d'amore. Esprimo un sentito ringraziamento alla famiglia e alla rete trapianti che ancora una volta ha gestito in maniera impeccabile il processo di donazione».

Parlare di donazione e trapianto di organi tessuti e cellule è l'impegno quotidiano di Aido (Associazione italiana donazione organi) a qualunque livello e farlo ha un livello di complessità anche se il sistema trapianti in Italia è all'avanguardia anche rispetto al resto dell'Europa.

«La provincia dice Monia Paolini, presidente Aido Montefiascone conta 5 mila iscritti. Stiamo costituendo l'Aido provinciale per essere presenti sul territorio e sensibilizzare le donazioni anche in collaborazione con altre associazioni. La famiglia di Civita Castellana ha dimostrato un'enorme sensibilità, il loro dolore è stato trasformato in un atto d'amore che ha dato la possibilità ad altre persone di tornare a vivere».