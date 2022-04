Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, il 22 aprile info point in ospedale e sul territorio

RIETI - In occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che quest’anno si svolge il 24 aprile, la Asl di Rieti in collaborazione con il Coordinamento Aziendale per le donazioni di organi e tessuti (CAD), organizza per venerdì 22 aprile un evento di informazione e sensibilizzazione con la predisposizione di info-point all’ingresso del Presidio Ospedaliero di Rieti e del Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie dalle ore 9 alle ore 13.

Il personale sanitario aziendale sarà a disposizione di tutti i cittadini per spiegare l’attività svolta dal Coordinamento e per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti: una scelta particolarmente importante e un gesto di grande solidarietà sociale.

Il Cad della Asl di Rieti lavora per assicurare l’immediata comunicazione dei dati clinici e biologici riferiti al donatore al Centro Regionale Trapianti e al Centro Nazionale Trapianti; coordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo curando i rapporti con le famiglie dei donatori; svolge attività di informazione dedicata alla popolazione e di formazione del personale sanitario. Dal 2019 presso la Asl di Rieti è attivo, in collaborazione con la Banca del Tessuto muscoloscheletrico dell'Ifo di Roma, anche il percorso di donazione di testa del femore in tutti quei pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi d'anca, favorevoli alla donazione.

E’ di ieri la notizia che il Centro nazionale trapianti (Cnt) ha collocato la provincia di Rieti al di sopra della media nazionale per indice del dono, con un indice uguale a quello della provincia di Milano. Si tratta di un dato che va accolto con grande entusiasmo e coltivato, attraverso attività di informazione e di educazione sempre più mirati: la giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che la Asl di Rieti celebrerà il 22 aprile presso il Presidio ospedaliero e il Distretto Rieti 1 è un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare la popolazione verso quello che rappresenta un vero e proprio atto di amore verso il prossimo.