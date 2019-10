Rischi geologici, la prevenzione va a scuola. Incontro alla "Castelnuovo" di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro formativo all'istituto comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina che ha aderito alla Giornata divulgativa sui rischi geologici intitolata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo", destinata agli alunni delle classi terze della scuola secondaria.L’iniziativa è stata promossa dal consiglio nazionale dei Geologi e dagli Ordini regionali dei geologi in collaborazione con il Dipartimento nazionale della protezione Civile. Da quest’anno la manifestazione è inserita nella “Settimana nazionale della protezione civile”.La dirigente scolastica Maria Cristina Martin ha voluto la giornata, la relazione è stata tenuta dal docente Giovanni Terzi che ha illustrato ai ragazzi i rischi geologici del territorio, anche con esempi derivanti dalla sua pluriennale esperienza di geologo operante come libero professionista.«La giornata - spiegano dall'istituto - è stata dedicata alla diffusione della cultura geologica, all’informazione sui rischi naturali del territorio ed alla conoscenza delle attività di protezione civile, con la finalità di trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei rischi geologici e dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. Infatti, nonostante il nostro Paese vanti una struttura nazionale di protezione civile tra le più avanzate e moderne del mondo, la cultura della prevenzione e della sicurezza è lungi dall’essere radicata nella popolazione, tanto è vero che il numero delle vittime per comportamenti sbagliati durante gli eventi calamitosi resta molto significativo».