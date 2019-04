Ricerche ancora vane per la donna scomparsa a Sonnino

Sono state vane fino ad ora le ricerche dell'anziana donna scomparsa a Sonnino scalo dopo aver preso un poullman di linea per un errore. Il fatto è accaduto sabato scorso in serata quando l'ottantaquattrenne Maria Gasbarrone Leoni, nell'intento di andare in chiesa per ascoltare la Messa a Sonnino, avrebbe invece preso un pullman di linea e non accorgendosi dell'errore ha proseguito verso lo scalo ferroviario di Priverno. In quest'ultima località è stata vista e da qui si sono perse le tracce. Forse la donna ha perso l'orientamento.



Sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Priverno e Sonnino, nonché della protezione civile e dei volontari. © RIPRODUZIONE RISERVATA