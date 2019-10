Resta in carcere l'elettricista spacciatore di marijuana, presentata istanza al Riesame

Resta in carcere il 42enne elettricista di Fondi preso con 20chili di marijuana tra piante ed infiorescenze in fase di essiccazione. E' quanto disposto dal giudice Francesco Valentini al termine del processo per direttissima che si è tenuto ieri presso il Tribunale di Latina. Con 23.727 dosi in casa resta piuttosto complicato il quadro indiziario a carico del fondano il quale, per il momento, si trova ristretto nel carcere di via Aspromonte.



L'avvocato Giulio Mastrobattista ha intanto già depositato l'istanza di Riesame. © RIPRODUZIONE RISERVATA