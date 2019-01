Responsabilità mediche in tribunale e sui media, confronto sulla legge Gelli a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma sabato a Latina, presso l'aula magna del padiglione "Porfiri" dell'ospedale "Santa Maria Goretti", un incontro formativo sul tema "Responsabilità mediche in Tribunale e sui media. Focus e bilancio sulla legge Gelli". L'evento inizia alle 9 ed è organizzato da Asl di Latina, Ordine dei Giornalisti, Associazione stampa romana, Associazione Progetto Futuro in collaborazione con lo studio legale Mattarelli-Mezzini. Saranno esaminati alcuni casi di malasanità pontina alla luce delle notizie di cronaca.Si tratta di un ulteriore incontro sul tema "Dialoghi sulla sanità pontina. Uso ed abuso della notizia giornalistica di malasanità” introdotto da oltre un anno in pianta stabile nel programma di formazione sanitaria della Asl di Latina e dell'Ordine dei giornalisti.L'incontro darà luogo al consueto acceso dibattito su come i giornalisti debbano usare le informazioni sugli errori medici senza scadere nel sensazionalismo; su come i sanitari dovrebbero gestire l'errore medico e come gli avvocati dovrebbero dare informazioni alla stampa nel difficile equilibrio fra informazioni riservate dei pazienti e quelle oggetto di procedimenti giudiziari in corso. Sarà presa in considerazione la cd. Legge Gelli-Bianco “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” entrata in vigore nell'aprile 2017 e che da subito è stata accolta come un successo per i medici e da altri come un inutile legge.Interverranno per la Asl di Latina i medici Simona Napoletano, Azzurra Rizzo Belardino Rossi; per l'Ordine dei Medici di Latina Giovanni Baiano; per i giornalisti Giovanni Del Giaccio e Lidano Grassucci e per gli avvocati Renato Mattarelli, Eugenia Magno e Roberta Magnani.