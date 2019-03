Reddito di cittadinanza al via: nessuna fila agli sportelli di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - E' una giornata campale quella di oggi per Caf e Poste Italiane, perchè proprio da oggi è possibile presentare le domande per il reddito di cittadinanza. Questa mattina però non si sono registrate file presso gli sportelli, anche grazie all'organizzazione messa in pratica dai Caf che hanno organizzato illavoro prendendo appuntamenti scaglionati già nelle scorse settimane.Una volta presentata la domande, l’Inps dovrà, entro aprile, comunicare l'accoglimento o il rigetto: "Invitiamo gli utenti a non chiedere ulteriori notizie nelle sedi provinciali - spiega il direttore dell'Inps di Latina, Vincenzo Maria De Nictolis - comprese le sedi di Aprilia e Terracina, fino alla comunicazione finale degli esiti. Assicuriamo comunque ogni iniziativa per la celere definizione delle istanze".Si può presentare la domanda presso gli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet; on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2; presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).