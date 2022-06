I carabinieri di Formia, in provincia di Latina, hanno denunciato 4 persone, tra i 29 e i 64 anni che dal 2020 hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di 27mila euro.

In particolare, i quattro avevano omesso di dichiarare all'Inps informazioni sullo stato detentivo proprio o dei familiari conviventi. Essendo agli arresti non avevano i requisiti per ottenere il sussidio.