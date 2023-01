Rapinato distributore di benzina sull'Appia: bottino ingente

Un distributore di benzina è stato rapinato giovedì sera lungo l'Appia in territorio di Sezze. Dopo diversi colpi ai self service ieri sera un bandito solitario ha assaltato l'impianto Fiamma 2000 all'altezza della Migliara 47. L'uomo con il volto coperto da una sciarpa e un berretto calato sulla fronte ha minacciato il gestore dell'impianto di carburanti con un taglierino e si è fatto consegnare l'incasso, secondo una prima stima circa 5000 euro, per poi fuggire a piedi per i campi.

Sul posto, dopo l'allarme, sono arrivati i carabinieri. Del bandito nessuna traccia. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza e si sta cercando di risalire all'identità del malvivente.