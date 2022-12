Qualità della Vita, Latina all'80esimo posto e ultima nel Lazio

Latina in un anno risale di tre posizioni nell'indagine sulla Qualità della Vita pubblicata oggi sal Sole 24 ore. Magra consolazione perché siamo all'80esimo posto della graduatoria nazionale e soprattutto siamo ultimi nel Lazio, una posizione dietro a Frosinone (che a sua volta è risalito di tre gradini), e straccati da Rieti (67esimo posto con un balzo in avanti di 8 posizioni) e da Viterbo (61esimo posto, capace addirittura di recuperare 17 posizioni in 365 giorni). Roma è stata capace di fare addirittura meglio piazzandosi al 31esimo posto della graduatoria, recuperando in un anno 18 posizioni).

Per chi crede a queste classifiche bastano questi dati per comprendere che Latina quest'anno ha galleggiato senza riuscire a risolvere buona parte dei suoi problemi. Ci tiene in piedi l'export: siamo quarti in Italia nel rapporto tra export e Pil, con una percentuale pari al 67% (quando la media nazionale è al 29). La zavorra è invece l'Ecosistema Urbano: secondo i dati di Legambienbte siamo infatti al 104esimo posto in Italia.