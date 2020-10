Protesta dei gestori dei locali della zona dei pub: aperti dopo mezzanotte ma senza clienti

Saranno protagonisti di una protesta pacifica i gestori dei locali della zona dei pub di Latina che stanotte, dopo la mezzanotte, terranno aperte, con le luci accese, le loro strutture senza consentire però l’ingresso dei clienti, in ottemperanza all’ordinanza della Regione Lazio che prevede la chiusura per quell’ora. I titolari dei pub e dei locali della zona protestano contro la decisione di anticipare la fine del servizio come misura di contenimento del covid 19 la cui diffusione fa registrare numeri preoccupanti in provincia di Latina. I gestori saranno presenti per manifestare il proprio dissenso anche se non potranno lavorare.

