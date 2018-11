Ristrutturazione in corso, rinasce la stazione di Latina Scalo: ecco come sarà

«Trovato un tipo e una linea adatti alle chiare esigenze di un fabbricato viaggiatori o di una pensilina di stazione, li si potrebbe ripetere uguali: si avrebbe così il vantaggio di far d'ogni stazione un edifico ben definito architettonicamente e riconoscibile, come nell'età classica si fecero stadi e teatri, templi e basiliche con una loro fisionomia definita e per lunghe età immutabili». Le parole di Angiolo Mazzoni, incise sul muro, accolgono nella stazione ferroviaria i viaggiatori che attraversano i tornelli, scendono con gli ascensori nei tunnel che consentono gli accessi alle pensiline, e arrivano fino ai binari; la grande aiuola che fronteggia l'ingresso si fa piazza, spazio condiviso dove l'info Point accoglie visitatori e turisti.

Un sogno? No, la futura stazione ferroviaria di Latina Scalo, come apparirà nel dicembre 2019, termine dei lavori di ristrutturazione in corso. Spiccano, negli interventi che Rfi (Rete ferroviaria italiana) sta eseguendo nel rispetto dei vincoli, quelli per il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza. In primo luogo, l'innalzamento della banchina e un nuovo tunnel sotto i binari, che si affianca, poco più a nord, a quello esistente, e sarà totalmente privo di barriere e sempre collegato con il parcheggio auto lato Sermoneta; ampio anche l'inserimento degli scivoli all'ingresso dell'edificio, sul lato dell'attuale piazza; proprio per consentire questi lavori, sarà anche arretrato il cancello dell'ingresso dell'area merci: lì accanto, trova posto il murale con le parole del progettista di quasi un secolo fa, Angolo Mazzoni; nuova anche la pavimentazione d'ingresso, nel rispetto delle caratteristiche originali. La pensilina sarà allungata verso nord e i bagni saranno interamente rifatti; saranno installati gli ascensori, le telecamere di videosorveglianza, i tornelli di sicurezza per l'accesso ai binari.

Un progetto in cui il Comune ora intende inserirsi, come ha spiegato l'assessore Francesco Castaldo in commissione Governo del territorio e Lavori pubblici, «per chiedere a Rfi anche la possibilità di risistemare il piazzale, ampliando l'aiuola verso l'ingresso della stazione, eliminando quel tratto di via della Stazione (e i relativi stalli)». I taxi resteranno davanti all'ingresso, ma auto e pullman gireranno a sinistra, verso l'albergo (di fronte al quale sarà ampliata la carreggiata), mentre, secondo Castaldo, «l'info Point potrebbe restare dov'è». «La stazione ferroviaria è il biglietto da visita della città: è giusto che venga riqualificata», sottolineano la presidente della commissione, Celina Mattei, e i consiglieri Lbc.

Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA