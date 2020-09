Priverno, docente positiva: tamponi per bimbi e personale di una classe della primaria

scuola "San Tommaso d'Aquino"

Asl di Caserta

chiusa per sanificazione

sindaco Anna Maria Bilancia

Bimbi e personale di una classe della scuola primaria di Priverno saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Nel plesso della, che si trova nel quartiere di San Lorenzo, partenza in salita. Laha comunicato che un'insegnante, proveniente appunto dalla Campania, che era in servizio nella giornata di venerdì presso l'aula della 1^A, è risultata positiva al Covid 19. A comunicarlo ai genitori e docenti della classe, ora, è stato il sindaco Anna Maria Bilancia insieme alla dirigente scolastica del Istituto comprensivo.Con tempestività, d'accordo con la Asl, si è deciso di eseguire nella giornata odierna tutti i tamponi per gli alunni, docenti e personale, di quella classe che resteranno in quarantena fiduciaria ai propri domicili fino all'esito dei tamponi.Scrive sul suo profilo Facebook il: "Purtroppo, stamane la Asl di Caserta ha comunicato la positività di un'altra docente, sempre in servizio nel plesso di scuola primaria di San Lorenzo. Anche questa docente è intervenuta un solo giorno, lo scorso venerdì e su una sola classe. Stamattina le bambine e i bambini della classe IA e le insegnanti effettueranno il tampone.Siamo tutti vicini a questi nostri piccoli tesori, ai genitori e alle insegnanti. Passerà pure questa.❤"