Prescrizioni facili, la Asl presenta il conto ai medici: 471.000 euro da restituire

Adesso c’è anche la delibera. I medici che hanno prescritto con troppa “facilità” alcuni farmaci, dovranno restituire alla Asl di Latina 471.000 euro. A tanto ammontano le scoperte di prescrizioni ben oltre il consentito per stupefacenti e medicinali per l’apparato respiratorio, fatte dalle commissioni sull’appropriatezza istituite dall’azienda.Nei mesi scorsi le contestazioni, adesso l’avvio delle pratiche per recuperare le cifre. I controlli sono appena all’inizio.