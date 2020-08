Un ragazzo romano di 24 anni è morto a Ponza. Vani i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118. Si sta ancora cercando di capire le circostanze della caduta e del decesso, al momento non si conoscono altri particolari.

A trovare il giovane senza vita sono stati i proprietari di un'abitazione che hanno trovato il corpo in giardino e dato l'allarme. La vittima presenta una profonda ferita alla testa, tra le ipotesi che sia caduto - forse nel tentativo di entrare nell'abitazione e rubare - o abbia ricevuto un colpo. Cosa ci facesse lì e perché lo stanno verificando i carabinieri. Il ragazzo era a terra, sotto una balaustra, ma non si conosce ancora la sua identità.



La vittima è, che stava svolgendo un lavoro stagionale sull'isola come "buttafuori" in un locale. Il giovane, in passato, è stato campione italiano di

I carabinieri escludono il suicidio e valutano un paio di ipotesi: la prima che stesse arrampicandosi per fare una bravata e abbia perso il controllo, la seconda che stesse tagliando delle canne all'interno del giardino di via Straglio, dove vive una famiglia di Ponza, e sia caduto. Non si esclude, ma sembra meno plausibile, che sia stato colpito alla testa con un corpo contundente. Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato di turno, ad accertare le cause della morte.

