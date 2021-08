Ponza, Ferragosto di disagi: poca acqua, niente benzina e cattivi odori

Lunedì 16 Agosto 2021, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Acqua che è scarseggiata e in alcune zone è proprio mancata, benzina esaurita e cattivi odori nella zona del porto. Ferragosto da dimenticare a Ponza, dove i disagi - purtroppo - sono stati diversi. Nonostante le ottime condizioni del mare, per esempio, non è arrivata la nave cisterna che rifornisce l'isola e ci si è ritrovati senza acqua. Non sono bastate le proteste, molte delle quali anche attraverso i social network. Se la sono cavata solo coloro che hanno ancora le vecchie cisterne nelle quali l'acqua si accumula.

Cosa che non è possibile con la benzina, esaurita e con diversi noleggi che nonostante le scorte hanno dovuto rinunciare ad affittare i gommoni. A questo si aggiunge l'odore nauseabondo nella zona del porto. Una situazione che si era già verificata lo scorso anno, anche se non a Ferragosto che è il giorno clou dell'anno, e che evidentemente non è stata risolta.

Numerose le proteste degli operatori turistici, alcuni dei quali stanno valutando se procedere per chiedere i danni.