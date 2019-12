Latina, domenica polentata solidale dell'Anados, l'associazione donne operate al seno

Polentata sì, ma per solidarietà. L'appuntamento, giunto alla terza edizione, è per domenica prossima, l'8 dicembre, ed è stato organizzato dall'Anados, l'associazione nazionale delle donne operate al seno. La sezione di Latina è attivissima, e per portare avanti l'attività di volontariato e di solidarietà da tre anni a questa parte organizza una giornata dedicata alla raccolta fondi ma anche alla convivialità e alla condivisione degli stessi valori.

L'appuntamento è al ristorante La Torre, strada provinciale Monticchio 46 a Sermoneta. Il menù prevede vellutata di zucca con crostini, ovviamente la polenta, accompagnata da spuntature e salsiccia, frutta, dolci e spumante. Il contributo per la raccolta fondi è di 15 euro. Info e prenotazioni: 388.6979759. © RIPRODUZIONE RISERVATA