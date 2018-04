Podismo, sarà una domenica tutta da correre a Latina Scalo con il Memorial Calvani

di Giuseppe Baratta

LATINA - Appuntamento da non perdere per gli appassionati di podismo. Domani (domenica) alle 9.30 verrà dato il via alla prima edizione del Memorial Alessia Calvani: il punto di ritrovo è fissato in piazza San Giuseppe a Latina Scalo con ritrovo alle ore 8. Il tracciato, interamente pianeggiante e su asfalto, è di 10 km ed è considerato come "tappa argento" del Grande Slam Uisp, il circuito di gare su strada giunto alla 28^ edizione. L'evento, organizzato dall'associazione Atletica Borgate Riunite Sermoneta, serve a ricordare Alessia Calvani la quindicenne tragicamente scomparsa in un incidente stradale il 2 settembre 2012 da un pirata della strada a bordo di un'auto rubata.



LA CURIOSITA' - Sarà una gara speciale per Adele Mattocci, 30 anni, ultra maratoneta di Norma tesserata con il Running Club Latina che correrà spingendo il passeggino con Flores, la sua bambina di 8 mesi, che è abituata a farsi cullare dai passi della mamma. Sarà una giornata di sport per Adele e di divertimento per Flores, che già dopo pochi giorni dalla nascita era stata portata negli ultimi metri del percorso fino al traguardo nella We Run Latina dal papà, Cristian Falcone, 32 anni istruttore Fidal e tesserato nella stessa squadra.



Questa immagine si è ripetuta a dicembre in occasione della Maratona di Latina. Cristian Falcone noto nel podismo per il programma podistico "Tabella Falcone" e che di recente, insieme a Cristina Maione, ha lanciato la "running mania" in città con l'iniziativa da "0 a 10 km", ovvero un modo per iniziare a correre in gruppo, che porterà decine di podisti ad esordire il 30 giugno alla "Olim Palus", la tradizione corsa notturna di Latina giunta alla sesta edizione, che sposa le cause nobili dell'associazione "Alessia e i suoi Angeli", che si occupa di bambini. E tornando proprio alla piccola Flores, il suo non è certo un passeggino normale, bensì un super passeggino da corsa con tre ruote grandi di produzione svedese dove la corsa con il passeggino è un fenomeno assoluto.

Sabato 28 Aprile 2018



