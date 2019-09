Podismo, l'atleta di Gaeta Salvatore Gambino conquista il titolo europeo Master

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Più che una gara è stata una partita a poker. Sapevo che i miei principali avversari puntavano ad arrivare in gruppo negli ultimi chilometri e sono stato costretto a stravolgere la mia solita condotta per cercare di alzare il ritmo fin dall'inizio per stancarli il più possibile, ma rischiando allo stesso tempo di cadere anche io nella mia stessa trappola».È un Salvatore Gambino che non sta nella pelle dopo il titolo europeo Master M35 (dai 35 ai 39 anni), che ha conquistato agli EMAC 2019 di Jesolo. «Fortunatamente l'estate passata ad allenarmi con 30 gradi ha dato i suoi frutti e non ho risentito troppo della giornata estiva», prosegue il 39enne podista gaetano (a sinistra nella foto, ndr) che vive e lavora a Milano nella Guardia di Finanza con il ruolo di maresciallo capo presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria. Ha dominato la mezza maratona con il tempo di 1h09’04” davanti a due avversari davvero ostici come l’ex Nazionale spagnolo Manuel Hurtado (1h09’53”) ed il portoghese Nelson Oliveira (1h10’45”). «Si è trattato del mio esordio in un Europeo – confessa il portacolori della Don Kenya Runners di Milano - La gara è stata dura e ho dovuto prendere l′iniziativa fin dai primi chilometri per cercare di non farli arrivare freschi nel tratto finale. Fortunatamente la tattica ha pagato». «Una vittoria che dedico alla mia famiglia e ai miei amici», chiosa Gambino.