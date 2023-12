Pianura pontina terra di Neandertal: le nuove scoperte e le foto di Petrignani

Un tuffo nel passato di oltre duecentomila anni per riscoprire chi ha popolato nella preistoria la terra pontina. E’ il tema del convegno che domani pomeriggio, alle 17:30, si terrà presso lo spazio Mad in via Cattaneo 5 a Latina. “La pianura pontina terra di Neandertal e di iene”, questo il titolo dell’incontro durante il quale saranno illustrate le ricerche che da oltre vent’anni l’università Tor Vergata di Roma sta svolgendo sul territorio. Studi che hanno permesso di individuare tracce e segni inconfondibili che testimoniano il passaggio di ominidi e animali preistorici su questa terra.

Durante l’incontro saranno illustrati i siti più importanti e gli studi svolti a Grotta Guattari nel promontorio del Circeo. Le nuove ricerche presso la grotta sono state promosse dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. Ad illustrare le novità saranno proprio i ricercatori coinvolti negli scavi, in particolare l’archeologa Angelica Ferracci e il professore di preistoria Mario Federico Rolfo. Il racconto sarà accompagnato dalla proiezione delle fotografie di Paolo Petrignani che interverrà all'incontro e che sul tema ha anche realizzato un bellissimo reportage “Neandertal in Italia” per National Geographic magazine pubblicato nel luglio 2022.

«L’evento- spiega Petrignani - è stato organizzato per far conoscere e valorizzare le ricerche che da oltre vent’anni stanno svolgendo i ricercatori dell’università Tor Vergata.

Ricerche che a livello accademico hanno fatto il giro del mondo ma nel territorio pochi conoscono. Gli archeologi che hanno realizzato lo scavo e trovato i resti di 9 differenti individui di Neandertal, illustreranno tutti i particolari dei lavori e i preziosi ritrovamenti. Io ho documentato dal punto di vista fotografico i lavori svolti nella grotta Guattari tra il 2019 e il 2021. Poi per National Geographic ho allargato la ricerca su tutto il territorio nazionale raccontando quattro grotte che nelle varie epoche hanno ospitato gli uomini di Neandertal. La grotta Guattari è conosciuta in tutto il mondo per i resti del cranio trovati nel 1939 ma oggi, a oltre 80 anni da quel ritrovamento, pochi conoscono le scoperte fatte negli ultimi anni. E’ quindi una bella opportunità quella di incontrare chi ha lavorato agli scavi e chi continua a fare ricerca e a studiare i reperti trovati che sono numerosissimi, basti pensare che oltre a quelli umani sono stati trovati più di 9mila reperti di animali, tra cui appunto quelli delle iene. C’è una storia “nuova” che verrà rivelata».

La serata sarà introdotta da Fabio D'Achille, direttore di Mad e organizzatore dell'evento e moderata dalla giornalista Licia Pastore. L'evento è patrocinato da MuseiInRete rete museale della provincia di Latina.