Pezone ha scelto: panchina a Selvaggio e Liberti, due ex giocatori per l'Aprilia Racing

Due ex calciatori per guidare l'Aprilia Racing da qui alla fine della stagione, dopo l'esonero di Vincenzo Feola avvenuto domenica scorsa, dopo la sconfitta interna contro l'Albalonga.Nella trasferta di Anzio siederanno sulla panchina biancoceleste Pino Selvaggio e Fabrizio Liberti, in passato giocatori dell'Aprilia, Liberti anche capitano. Nello staff tecnico scelto dal presidente Antonio Pezone anche Maurizio Miele. Oggi il primo allenamento nell'impianto di Tor San Lorenzo, domani alle 18 la presentazione alla stampa allo stadio "Quinto Ricci".